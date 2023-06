Stroomstoring op Zuidplein verholpen: 3250 woningen zaten zonder stroom

Gokver­slaaf­de man verbraste meer dan 3 ton: ‘Het is een superdrama geworden’

Hij kwam veel in het casino en niet per se omdat hij een leuk avondje wilde. De 57-jarige Schiedammer was gokverslaafd, maar had vooral geld nodig. Hij wilde graag een klapper maken om zijn bedrijf te redden, maar het ging van kwaad tot erger. Hij verbraste meer dan 3 ton en liet een failliet bedrijf en schuldeisers achter.