Stroomstoring in Rotterdam-Noord: 2323 klanten zonder stroom

met video Honderden duiven vliegen rond in huis, alles onder de vogelpoep: ‘Snap niet hoe je daar kunt leven’

Maar liefst 360 zwaar verwaarloosde duiven zijn vrijdag weggehaald uit een woning. De vogels zaten in de schuur, in kooien op het erf, maar vlogen ook vrij rond in huis. Overal lag een dikke laag vogelpoep. ,,Het was een bizar schouwspel. Ik snap niet hoe je daar nog kon leven’’, zegt een woordvoerder van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming.