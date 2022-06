Stroomstoring in Rotterdam-Hillegersberg, 785 woningen zonder elektriciteit

Deze nieuwe prullenbak­ken moeten buurt schoonhou­den: ‘Iedereen is enthousi­ast’

Spuugzat zijn ze het, de bewoners aan de Rotterdamse Rotte in het Oude Noorden. Overal ligt vuil: op straat, in het water. In plaats van boos balen, pakken ze aan. Ze vegen, ruimen op, maar toveren ook zes grote grijze afvalbakken aan de waterkant om tot ware kunstobjecten. In de hoop dat de vervuilers voortaan denken: da’s leuk, ik gooi m’n zooi erin.

19 juni