Stroomstoring in Lansingerland, meer dan 2000 klanten Stedin zonder stroom

update Stroomsto­ring in Rotterdam­se binnenstad opgelost

De stroomstoring die een deel van de Rotterdamse binnenstad vrijdagavond trof, is verholpen. De oorzaak was een defecte kabel. Volgens een woordvoerder van Stedin werden 817 klanten getroffen. Concertgebouw De Doelen moest ontruimd worden. Ook de redactie van het AD had last van de storing. Om 20.36 uur was de stroomstoring verholpen.