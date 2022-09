Strijd om ‘het Achterhuis van Rotterdam’ gaat door

met video Politie lost waarschu­wings­schot bij arrestatie van man (25) na schietinci­dent bij Hof­plein

Agenten hebben een 25-jarige Rotterdammer aangehouden na een schietincident bij het Hofplein. Daarbij is een waarschuwingsschot gelost. Het slachtoffer van het incident is met letsel naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe hij eraan toe is, maar de man is wel aanspreekbaar.

17 september