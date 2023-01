Strengere eisen voor eredivisie veranderen zoektocht ZVH niet: ‘Als je afhaakt, kom je niet zo snel meer terug’

De strengere eisen van volleybalbond NeVoBo om een licentie voor de eredivisie te verkrijgen, baren RECO/ZVH geen zorgen. De volleybalclub uit Zevenhuizen is op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor, maar stelt hoe dan ook een aanvraag voor het seizoen 2023-2024 in te gaan dienen.

Dat zegt Nico Perdijk, manager van het volleybalteam dat uitkomt in de eredivisie. ,,De plek op het hoogste niveau willen we graag handhaven. Als je afhaakt, kom je niet zo snel meer terug in de eredivisie”, weet hij uit ervaring. Toch is dat scenario niet altijd te voorkomen. ‘Buur’ VCN uit Capelle aan den IJssel maakte afgelopen week bekend dat het eredivisieteam zich na dit seizoen zal terugtrekken bij gebrek aan voldoende financiële middelen. VCN gaat verder in de topdivisie.

Quote Een consortium maakt je minder kwetsbaar en biedt deelnemers de mogelijk­heid om met een lagere bijdrage samen op te trekken Nico Perdijk

Bij ZVH is de sponsorcommissie evenwel optimistisch over steun van bedrijven uit de omtrek. Nico Perdijk weet dat voorzitter Joke Scheffers en consorten er hard aan trekken om sponsors binnen te halen. ,,Dat moet ook wel, want RECO stopt na dit seizoen als hoofdsponsor. Dat was al langer bekend. Dit bedrijf wilde afgelopen seizoen reeds stoppen. Toen we geen alternatief konden vinden, ging RECO alsnog een seizoen door. Een prachtig gebaar’’, aldus Perdijk.

Meerdere kleine sponsors

Perdijk weet ook dat kapitaalkrachtige hoofdsponsors niet in de rij staan om via volleybal hun naamsbekendheid te vergroten. ,,Daarom is het zoeken naar meerdere kleine sponsors een prima optie. Een consortium maakt je minder kwetsbaar en biedt deelnemers de mogelijkheid om met een lagere bijdrage samen op te trekken.”

Gezien de wens om verdere professionalisering van het volleybal in Zevenhuizen is dat nodig. De technische staf spreekt op dinsdag 14 februari met de selectiespelers over verlenging van hun contract. Of het vizier op spelers van VCN Capelle is gericht, kan Perdijk niet beantwoorden.

RECO/ZVH speelt vanavond in Doetinchem tegen Active Living Orion.

