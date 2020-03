Streep door Marathon Rotterdam op 5 april vanwege coronavirus

LIVE | Medische faculteit op slot, Truckrun gaat niet door

13:46 In de Rotterdamse regio zijn zes nieuwe besmettingen met het coronavirus. Bij drie nieuwe coronapatiënten is het onbekend hoe zij besmet zijn geraakt. De nieuwe patiënten wonen in Rotterdam, Hellevoetsluis en Krimpen aan den IJssel. Volgens de GGD ligt één patiënt in het ziekenhuis. Inmiddels zijn er 31 mensen besmet in onze regio. Volg hier de laatste updates.