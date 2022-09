Straat in Rotterdam-Zuid opgeschrikt door keiharde knal: ‘Niet meer geslapen daarna’

Update/Met videoDe Slaghekstraat in de Rotterdamse wijk Hillesluis is in de nacht woensdag op donderdag opgeschrikt door een explosie. Rond 02.30 uur klonk er een knal in de straat. De ruit van coffeeshop De Grasspriet raakte zwaar beschadigd. De zaak is gewoon open, tot opluchting van de klanten.

Ja, ze zijn wel geschrokken, zegt een medewerker van de de zaak. Hij hoorde vannacht al wel dat er iets was gebeurd. Maar dít had hij niet verwacht toen hij 's morgens bij De Grasspriet aankwam. ,,Er was een vuurwerkbom. En waarom? Ik heb geen idee. We weten niet waar het vandaan komt’’, zegt hij hoofdschuddend.

In de zaak zelf lagen geen scherven. Een deel van de ruit is wel uit de sponning naar binnen geklapt, maar alleen het buitenste deel van het dubbele glas is kapotgegaan. Auto's raakten beschadigd door de rondvliegende glasscherven.

Volledig scherm De ruit is deels door de sponning naar binnen geklapt. © AD

Onderzoeken

De politie zegt nog te onderzoeken wat er precies is ontploft. Ook wordt er buurt- en sporenonderzoek gedaan. Een aantal omwonenden moest tijdelijk hun woning verlaten, maar kon al snel terug naar huis.

Een bovenbuurman die schuin boven de zaak woont, zegt dat hij een héél harde knal hoorde. ,,Ik was bang. We hebben daarna niet meer kunnen slapen van de schrik’’, vertelt de man die er met zijn dochters woont. ,,Ik zat te trillen van schrik.’’ Team Explosieven Verkenning (TEV) kwam 's nachts ook ter plaatse om onderzoek te doen.

Een klant van De Grasspriet vraagt bij het zien van de houten plaat voor de ruit geschrokken of de zaak open is. ,,Ja? Oh, gelukkig maar!’’

Afgelopen zomer zijn meerdere woonwijken opgeschrikt door explosieven die zijn ontploft. In de nacht van zondag op maandag was het nog raak in Schiedam. Daar ontplofte een explosief aan de Nieuwe Damlaan. Het onderzoek naar de ontploffing aan de Slaghekstraat is in volle gang.

Volledig scherm De politie en Team Explosieven Verkenning hebben onderzoek gedaan in de Slaghekstraat. © MediaTV

