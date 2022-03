Storing bij Erasmusbrug, trams kunnen niet over brug en auto's staan vast

van wieg tot graf De kunst van Ben (76) werd zelfs geprezen door Beatrix: ‘U maakt mooi werk’

Eigenzinnig, creatief en nieuwsgierig tot op het bot: Ben Hazelbag (76) was een kunstenaar pur sang. Een verlaten boerderij werd niet alleen zijn atelier, maar ook een woonhuis. Het werd dé trekpleister van Rockanje. Er was veel waar de beeldhouwer goed in was.

22 maart