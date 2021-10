Stoere Bertus is nu vegan en meteen 25 kilo lichter: ‘Je moet kloten hebben om vlees te laten staan’

Bo­menstrijd nadert ontknoping: Rotterdam, we laten Limburg toch niet winnen?

7:41 De bekende Rotterdamse Breytenbachboom is in een felle eindstrijd verwikkeld om de eretitel Boom van het jaar 2021. Het publiek kan nog tot maandag stemmen, maar nu is al duidelijk dat het een nek-aan-nekrace is met een boom in Limburg.