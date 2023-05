Stoeptegel op de A15 zorgt voor problemen: zeker twee kapotte auto’s op de vluchtstrook

Markant Hotel Central wordt (behalve de gevel) mogelijk gesloopt, en daar is actiegroep niet blij mee

Het is niet allemaal even spic en span, van buiten en van binnen. De online recensies zijn ook niet louter superpositief, om eerlijk te zijn. Neemt niet weg dat het vooroorlogse Hotel Central bij veel Rotterdammers een warm gevoel oproept. Een actiegroep verzet zich tegen de sloopplannen. En daar is ook de exploitant blij mee.