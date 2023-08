Stijn van Gassel vol verwondering over ploeggenoten bij Excelsior: ‘Dat is toch niet normaal?’

Er bleek iets niet helemaal in de haak met die vriendelij­ke begrafenis­on­der­ne­mer

Een lijkwagen vol met grondstoffen voor drugs, dat treft de politie niet iedere dag aan. Maar de betrapte uitvaartondernemer uit Rotterdam liep al eerder tegen de lamp: hij is veroordeeld voor heroïnesmokkel. Zijn buren zijn verbaasd en de uitvaartsector is verontwaardigd. ,,Dit is niet goed voor de branche.’’