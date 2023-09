Stichting Plons geeft iedereen toegang tot zeilen, ook Sven (27): ‘Lekker schuin zodat we snel varen’

Hoofdver­dach­te aangehou­den in onderzoek naar roof goudtrans­port

De politie heeft de hoofdverdachte in het Schiedamse onderzoek naar het verdwenen goud uit een waardetransportauto aangehouden op een vliegveld in Duitsland. Eind april troffen agenten het voertuig leeg en zonder bestuurder aan op de Nieuwe Haven in Schiedam, na een melding dat het goud niet aangekomen was op de bestemming.