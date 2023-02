Sterrenchef Marco kookt straks bij nieuw restaurant in Rotterdam: ‘Deze zaak is on-Nederlands’

Gedoe rond openings­tij­den kroegen Oude Haven: ‘Bewoners waren er voor de cafés!’

Als één kwestie de Rotterdammers momenteel bezig houdt, dan is het de verruiming van de horecatijden. Moeten buren zeggenschap krijgen over de openingstijden van het café naast hen? Want waar stappers en ondernemers juichen, voelen bewoners van uitgaansgebieden zich overvallen. Maar wat vinden onze lezers? ‘Je woont in de stad of niet. Een stad hoort te leven.’

11 februari