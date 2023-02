Stephan zag zijn stiefvader overlijden aan ALS: ‘Je ziet iemand aftakelen, dat is zo confronterend’

,,Hij kreeg tweemaal de diagnose ALS. Tussendoor werd aan iets anders gedacht. Dat moet je er dus tweemaal doorheen. Bij mijn stiefvader heeft het twee jaar geduurd. Hij zei zelf: dit is zo uitzichtloos, ik heb geen zin in al die onmenselijke taferelen. Want als je ALS hebt, weet je dat het klaar is. Dan is het over. Er is geen medicijn of iets remmends tegen. Hij heeft euthanasie gepleegd.”