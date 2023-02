Stemmen op een vrouw? Ze zijn zwaar in de minderheid deze verkiezingen in Zuid-Holland

indebuurt.nl Geweldige video: Amerikaan heeft avond van zijn leven bij Feyenoord

We hebben een heerlijke video gevonden en wel van de Amerikaanse YouTuber Emeka Iwueze. Hij bezocht afgelopen weekend voor de allereerste keer een Feyenoord-wedstrijd in De Kuip. Hij drinkt, feest en schreeuwt mee als een echte hooligan. “This was the best experience of my life.”