Steekpartij in Rotterdam-Hillegersberg: politie schiet verdachte neer

Het idee was revolutio­nair, maar de praktijk bleek weerbar­stig: warmteop­slag Nesselande gaat niet door

De opslag van warmte in de bodem van Nesselande gaat niet door. Uit onderzoek van Eneco is gebleken dat de grondlagen bij Nessepoort de warmte onvoldoende kunnen vasthouden. Een behoorlijke sof voor het energiebedrijf, dat flink wilde uitpakken met deze revolutionaire methode om in de winter huizen te kunnen verwarmen.

2 december