Steekpartij die Shella (30) leven kostte, was uitbarsting van geweld: ex stak 62 keer

Gepeste Lily (9) is nu in de race voor een Tina Award én brengt een liedje uit: ‘Héél leuk!’

De 9-jarige Lily Richardson vertelde op televisie openhartig over hoe ze wordt gepest om haar bos krullen. Daarmee stal ze het hart van menig televisiekijker. Het meisje is nu in de race om een Tina Award te winnen én brengt binnenkort een liedje uit.

18 juli