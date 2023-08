Statenleden zijn pontdrama beu: ‘Straks bijna anderhalf jaar zonder pont...’

Poolvosjes uit Oekraïense dierentuin komen op adem in Diergaarde Blijdorp

In Diergaarde Blijdorp verblijven sinds twee weken zes jonge poolvossen uit een dierentuin in Oekraïne. Dierenorganisaties hebben de dieren uit het oorlogsgebied gehaald en naar de dierentuin in Poznan in Polen gebracht. Van daaruit zijn ze doorgereisd naar Rotterdam.