Stalling Rotterdam CS geopend met plek voor duizend fietsen: ‘Fiets en het OV is een goede combinatie’

Column Danielle kan en doet van alles, maar campagne­voe­ren is niet helemaal haar ding

De stapel was na vier uur nog even groot. Want Danielle deelt niet zomaar een flyer uit. Nee, ze voert eerst een écht gesprek. Met een buurtgenoot in de supermarkt. Met de buurvrouw die een verjaardag op het balkon viert. Met iedereen die ze in Oosterflank tegenkomt. Prima, maar als ze een overduidelijke niet-stemmer over probeert te halen alsnog te gaan op 16 maart, trek ik haar mee. We moeten campagne voeren. Nu!

9 maart