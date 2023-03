Stakingen in de zorg: deze ziekenhuizen doen donderdag mee

Ineens schalde de stem van een boze man over het sportpark: ‘Kunt u nú de velden verlaten?’

Het oud-Hollands polderland rond de 3 B’s was, met zijn hoog liggende sloten en kromme paden, vroeger een ideaal uitwaai-gebied voor stadse ventjes zoals ik. Tegenwoordig is het een saaie streek vol rotondes, kaarsrecht asfalt, nieuwbouwwijken en modernistische bedrijventerreinen. Voor de vorm ligt daar tussen Rotterdam en Zoetermeer nog een enkel wandelpad, maar de landelijke sfeer is weg. Ben er mijn herkenningspunten kwijt. Verdwaal er vaak.