Stakingen bij NS hebben vrijdag grote gevolgen in regio Rotterdam: ‘Je kunt de trein beter niet nemen’

Nooit meer ‘meneer Peper’ in De Ballentent: altijd een ‘lekker tippie’ voor het personeel

Tafel 61 is leeg en dat blijft-ie ook vandaag. Want de vaste gast, Bram Peper, is niet meer. En dat doet pijn bij het personeel van De Ballentent, het bekende Rotterdamse restaurant waar de oud-burgemeester van Rotterdam bijna inwoonde, maar gek genoeg nooit de beroemde gehaktbal at.

22 augustus