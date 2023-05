Stadsecoloog André wandelt door Rotterdam: ‘Ongelooflijk dat er zoveel vogels zitten’

Excelsior kan zich dit weekend veilig spelen: ‘Super motiverend dat we het in eigen hand hebben’

Als alles morgen mee zit, verlengt Excelsior het abonnement in de eredivisie met minstens een jaar. De Rotterdammers hebben het bovendien volledig in eigen hand. Alles wordt aangegrepen om directe handhaving te realiseren. ,,We zullen weer op ons best moeten zijn.”