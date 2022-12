Stadionlampen de Kuip worden geveild: ‘Ze kunnen ‘m in elk geval niet zomaar in een stopcontact steken’

Waarom veilen jullie de oude lampen uit de lichtmasten?

,,We schatten in dat mensen er belangstelling voor hebben vanuit een gevoel van nostalgie en dat blijkt ook zo te zijn. Ik hoorde net dat het hoogste bod al boven de 500 euro per lamp uitgekomen is.”

Om hoeveel lampen gaat het eigenlijk?

,,In totaal hebben we 277 lampen. Daarvan veilen we er tweehonderd. De rest gebruiken we voor bijzondere doeleinden. Een paar gaan naar het Feyenoord Museum in de Kuip en worden bewaard als historisch erfgoed. Andere gaan we gebruiken als relatiegeschenk of voor iets anders.”

Wat kunnen supporters die een stadionlamp uit 1994 kopen er eigenlijk mee?

,,Ze kunnen hem in elk geval niet zomaar in een stopcontact steken. Dat zeggen we er ook duidelijk bij als iemand er een wil kopen. Ze verbruiken veel meer stroom dan een gewone lamp en ze wegen iets van 25 kilo. De diameter van de lamp is ongeveer een meter, de lamp zelf is van roestvrijstaal en er zit een gasontladingsmechanisme in. Dat maakt de lamp ontzettend zwaar. Die kan je dus niet zomaar ergens ophangen. Misschien dat mensen hem ombouwen om er een gewone lamp in te kunnen schroeven. Of maken ze er een tafeltje van. Ik verwacht dat vele creatieve geesten er wel iets van kunnen maken.”

Quote Met zulke nostalgie heb ik zelf niet zoveel Jan van Merwijk

Wat gaan jullie met het opgehaalde geld doen?

,,Dat schenken we aan de Feyenoord Foundation. Die doen daar goede dingen mee voor kinderen in de wijken en scholen van Rotterdam-Zuid. We hebben in de Kuip ook een klaslokaal waar we hen van alles leren over sport en bewegen.”

Koopt u zelf ook een lamp uit 1994?

,,Nou, met zulke nostalgie heb ik zelf niet zoveel. Dus nee. In 1994 werkte ik hier trouwens ook nog niet. Maar ik ga eind dit jaar weg. Dus misschien krijg ik er wel eentje als afscheidscadeau.”

