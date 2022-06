Sportschool TrainMore aan de Coolsingel houdt de deuren voorlopig gesloten na brand

,,Onze leden kunnen gelukkig nog wel sporten in de locatie bij Rotterdam-Blaak. Ook denken we aan een tijdelijke, nieuwe locatie en zullen we buitenlessen aanbieden’’, zegt een woordvoerder van TrainMore. ,,De een sport graag drie dagen in de week geheel zelfstandig, een ander doet liever groepslessen. We proberen iedereen nu tegemoet te komen met een goede oplossing.’’

Technisch mankement

Over een oorzaak van de brand is nu nog geen zekerheid. De resultaten van een onderzoek daarnaar volgen later pas. ,,Maar we vermoeden dat het inderdaad om een technisch mankement bij de sauna ging. Daar lijkt het wel op.’’

De brand brak dinsdagavond rond 22.20 uur uit op de eerste verdieping van de sportschool. Het vuur woedde in de sauna. Zeker veertig mensen moesten uit het pand worden geëvacueerd. Er raakte niemand bij de brand gewond. De brandweer tikte een ruit in om het vuur te kunnen blussen. Bij de brand kwam veel rook vrij, die in de hele omgeving van de Coolsingel te ruiken was.

Bekijk hier de video over de brand.

