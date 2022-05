Sporthal in Barendrecht blijft voorlopig dicht vanwege lijm die vastzit op vloer

Duncan Laurence naar verkeerde Bevrij­dings­fes­ti­val gevlogen

De helikopter waarin Duncan Laurence werd vervoerd, is donderdagmiddag per ongeluk naar het verkeerde Bevrijdingsfestival gevlogen. De zanger en Ambassadeur van de Vrijheid moest optreden in Rotterdam, maar werd naar Den Haag gebracht.

5 mei