Speurhond ontdekt drie verstopte migranten in trailer: chauffeur opgepakt voor mensensmokkel

Zeehavenpo­li­tie vindt vier vreemdelin­gen in vrachtwa­gen in Rotterdam­se haven

De Rotterdamse zeehavenpolitie heeft vrijdag in een vrachtwagen in de haven van Rotterdam vier vreemdelingen aangetroffen. Op Facebook meldt de zeehavenpolitie dat het om ‘drie meerderjarigen en één minderjarige’ gaat. In een video is te zien hoe agenten met behulp van politiehond Nolan de vreemdelingen aantreffen in de vrachtwagen.