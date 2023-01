Spelers van Ajax aangekomen in onherkenbare bus, sfeer bij aankomst Feyenoord-selectie onrustiger

De Klassiekerkoorts ontbrandt in alle hevigheid. Het plein voor het stadion staat vol met supporters, die de spelersbus van Feyenoord luid toezongen. De aankomst van de selectie zorgde echter ook voor onrust. Supporters gooiden met fakkels en de politie moest kort het waterkanon gebruiken.

Even daarvoor waren de spelers van Ajax min of meer geruisloos aangekomen, omdat ze werden vervoerd in een onherkenbare bus.

Volle trams

Even voor het middaguur zijn de trams richting de Rotterdamse Kuip al afgeladen vol. Zo vol dat soms haltes moeten worden overgeslagen. ,,Het is hartstikke druk, in de stad en in het openbaar vervoer’’, aldus Diana van Stijn van de RET. ,,De sfeer is goed en we rijden met lijn 12 af en aan.’’

Als Feyenoord thuis speelt, zijn de trams richting het stadion altijd goed gevuld, maar bij de RET merken ze op de dag van de Klassieker helemaal. ,,Ik heb de verkeersleiding zojuist gesproken en het is echt hartstikke druk in de trams. Dan kan het wel eens zo zijn dat haltes moeten worden overgeslagen. We rijden echter af en aan, dus de volgende tram laat nooit lang op zich wachten.’’

Van Stijn laat weten dat de sfeer in de trams en op de perrons goed is. ,,Maar dat is eigenlijk altijd het geval, voordat een wedstrijd begint. Alles verloopt zonder gekkigheid.’’

Hoogspanning in uitverkochte Kuip

De Klassieker wordt zondagmiddag voor het eerst sinds 29 januari 2019 weer in een uitverkochte Kuip gespeeld en staat onder hoogspanning vanwege de aanwezigheid van ex-Feyenoorder Steven Berghuis, die in 2021 een veelbesproken overstap maakte naar Ajax.

De Rotterdamse politie is naar eigen zeggen ‘zichtbaar en onzichtbaar’ aanwezig rond het stadion en laat weten dat ‘meerdere scenario’s zijn gemaakt’ om ervoor te zorgen dat de bus met de selectie van Ajax veilig op het terrein van het stadion kan komen.

Ongeregeldheden voorkomen

Zowel de club als de autoriteiten willen een herhaling van de ongeregeldheden bij de laatste editie in Rotterdam voorkomen. Op 19 december 2021 werden rond de wedstrijd 78 mensen aangehouden, onder meer voor het bezit van zwaar illegaal vuurwerk, belediging en openlijke geweldpleging.

Toen de bus van Ajax bij het station arriveerde, werd die door honderden relschoppers belaagd met rookbommen en vuurwerk. Ook was er een groep van ruim honderd mensen die met onder meer vuurwerk en flessen naar de politie gooide.

Zaterdagochtend bezochten duizenden supporters de laatste training voorafgaand aan de Klassieker. Dat gebeurde met spandoeken, en met vuurwerk, fakkels die zorgden voor dichte mist.

