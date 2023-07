Speechen doen de meeste mensen niet graag, maar door deze app wordt dát makkelijker gemaakt

Nederlan­der (32) opgepakt: ‘Hij gaf tienduizen­den euro’s uit op criminele markt­plaats’

Een 32-jarige Nederlander die in Brazilië woont is dinsdag 18 juli in Barendrecht aangehouden door de politie. De man zou mensen online voor tienduizenden euro’s hebben bestolen. Hij stond bovenaan de lijst van verdachten in het politieonderzoek naar de illegale Genesis Market. Dat is een online platform waar wordt gehandeld in gegevens.