Speciale strook voor trucks en bussen verdwijnt van knooppunt A16

De strook, in gebruik genomen in 1993, is een apart stuk weg voor uitsluitend vrachtwagens en bussen. Bij drukte hebben vrachtwagens en bussen dan minder last van filevorming. Afgelopen periode is gebleken dat er regelmatig (bijna-)ongevallen plaatsvinden ter hoogte van de splitsing van de doelgroepenstrook en de reguliere weg doordat vrachtwagens op het laatste moment van rijstrook wisselen. Die abrupte wisselingen leiden tot een groot risico voor de verkeersveiligheid, aldus Rijkswaterstaat. Het vrachtverkeer gaat gebruik maken van de rijstroken voor het overige verkeer.