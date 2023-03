Spartaan’20-trainer geeft in bajes sportles aan zware criminelen: ‘Zitten mensen tussen uit het nieuws’

Wanneer kunnen bewoners een bewoonbare, schimmel­vrije en tochtvrije woning tegemoet zien?

Wanneer kunnen de bewoners een bewoonbare, schimmelvrije en tochtvrije woning tegemoet zien? Dat is de vraag die iedereen bezig houdt in de Staatsliedenbuurt in Schiedam. De miljoenen liggen klaar voor een oplossing, maar waar blijft die?