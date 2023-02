Sparta-trainer Maurice Steijn baalt: ‘Voorin hebben we wel wat ingeboet’

Sparta had opties in kaart na de verkoop van Mijnans. ,,Maar helaas is het niet gelukt”, zegt Maurice Steijn, een dag voor de vrijdagavondwedstrijd bij Fortuna Sittard (20.00 uur). ,,Ik had er graag wat bij gehad, zeker voorin.”

Steijn: ,,We begonnen dit seizoen met Charles-Andreas Brym, Jason Lokilo en Mijnans die geregeld als flankaanvaller speelde. Die zijn nu allemaal weg (Brym en Lokilo zijn verhuurd, red.). Mario Engels is één-op-één vervangen met Elias Hoff Melkersen, maar voorin hebben we wel wat ingeboet. En dan is Saito ook nog eens minimaal vier weken geblesseerd. Dat is jammer. Er moet niet heel veel gebeuren, qua blessures.”

Had Sparta dan geen schaduwlijstje? Dat wel, zei ‘td’ Gerard Nijkamp eerder deze week al en Steijn vandaag weer. ,,Maar de opties moeten zich wel aandienen én betaalbaar zijn. We zijn niet een club die zomaar even een transfersom betaalt voor een speler. Ja, Patrik Wålemark is ons aangeboden. Ik weet niet of dat financieel haalbaar had geweest, maar hij wilde zelf niet. Uiteindelijk konden we ook pas laat schakelen omdat Mijnans laat wegging. Weet je dat een week eerder, dan heb je de tijd.”

Na twee wedstrijden die eindigden in een gelijkspel, tegen RKC (0-0) en NEC (1-1), reist Sparta morgen af naar Sittard. Zonder Saito én zonder Bart Vriends, die er eveneens een tijdje uitligt. Dirk Abels speelt op zijn plek centraal in de verdediging. Sparta is al acht competitiewedstrijden ongeslagen en kan morgen zijn totale puntenaantal van vorig seizoen (35) voorbijstreven. Bij een zege komen de Rotterdammers op 36.