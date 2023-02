Sparta kan nú al puntenaantal van vorig seizoen overtreffen, Steijn wil vooral verbetering zien

Puntenaantal

Bij winst op Go Ahead Eagles zondag (12.15 uur) komt Sparta op 37 punten, bij een gelijkspel op 35. Dat laatste puntenaantal was vorig seizoen genoeg om (net aan) in de eredivisie te blijven. Een mooi gegeven, al wil Steijn vooral een beter Sparta zien. ,,Want in de laatste drie wedstrijden tegen RKC, NEC en Fortuna Sittard (driemaal een gelijkspel, red.) vind ik dat we met name aan de bal niet zo veel hebben laten zien, zeker in de eindfase niet. Terwijl we dat in heel veel wedstrijden wel gedaan hebben. Dat moet dus beter. We kunnen vrijuit spelen, want we zijn veilig.”