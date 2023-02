Sparta kan geweldige zaken doen in strijd om Europees voetbal: ‘Het zou fantastisch zijn als we ons plaatsen’

Oleksandr (23) ontvlucht­te de oorlog, maar werd in Nederland op gruwelijke wijze vermoord

Oleksandr (23 jaar) ontvlucht de oorlog in zijn thuisland Oekraïne en denkt in Nederland veilig te zijn. Maar in het migrantenhotel op een idyllisch landgoed in Rockanje komt hij terecht in een ware hel. Hij treft de verkeerde kamergenoot, die hem op gruwelijke wijze toetakelt. De 40-jarige Kroaat steekt onder meer een vork in zijn oog. ,,Mijn zoon is op beestachtige wijze vermoord.’’