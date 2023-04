Sparta is benieuwd of deze 21-jarige amateur het in zich heeft om het ook op profniveau te laten zien

RAADPLAAT Wat zijn uw herinnerin­gen aan deze plek, heeft u anekdotes?

Deze is moeilijk, lieve lezers. Je moet wel erg thuis zijn in ons mooie Rotterdam, om deze zoekfoto in één keer te raden. Maar goed, mócht dat lukken, dan hopen we dat u ook meteen losbarst met informatie over die kerkspits in de verte, de geveltjes op de voorgrond, die waterpartij met het scheepje dat zojuist is langs geprutteld.