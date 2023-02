Sparta deelt tik uit aan concurrentie: ‘Natuurlijk gaan we voor een plek bij de eerste acht’

LEZERSBRIEVEN ‘Keuze voor brug was verkeerd!’

Het opiniestuk van de Jonge Democraten Rotterdam in het AD, uitbreiding van het metronetwerk, is interessant en goed onderbouwd. De laatste vier jaar is er uitgebreid gestudeerd op een nieuwe oeververbinding in Rotterdam en de uitbreiding van het openbaar vervoer tussen Zuidplein en Kralingse Zoom via Feyenoord City. Ondanks dat uit alle studies naar voren kwam dat een metro de betere oplossing was, koos Rotterdam voor een brug met een tram. Een dramatisch besluit. Als was gekozen voor een metro, dan zou daarmee het eerste deel van de voorgestelde ringlijn zijn gerealiseerd en was de eerste stap in de broodnodige uitbreiding van de metro gezet. Is dit nog recht te breien? Ja. Later dit jaar besluit de gemeente over de gedeeltelijke herziening van de Omgevingsvisie Rotterdam, met onder andere een voorkeur voor een oeververbinding en ov-verbinding. De optie voor een tunnel-met-metro kan open worden gehouden. Als de planstudie voor de oeververbinding over anderhalf jaar is afgerond, kan dan alsnog worden besloten te kiezen voor een tunnel met metro. Daarmee doen alle betrokken partijen recht aan hetgeen ze de kiezer hebben beloofd. J. van der Want Rotterdam

