Sparta dankzij Nick Olij via penalty's naar finale play-offs, geen Europees voetbal voor FC Utrecht

Capelle besluit tot verlenging verblijf van asielzoe­kers in de stad: ‘Geen noemens­waar­di­ge problemen’

De tijdelijke opvang voor asielzoekers aan de Barbizonlaan in Capelle aan den IJssel blijft langer open. Na een verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is besloten om het verblijf van de ontheemden te verlengen tot 1 januari 2024. Dit omdat er een groot tekort is aan opvangplekken in Nederland.