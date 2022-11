Sparta brengt ode aan clubicoon Jules Deelder met volledig zwart tenue

De kleur zwart is onlosmakelijk verbonden met Deelder. Hij was bijna altijd volledig in het zwart gekleed, met een opvallende zonnebril en hoed in diezelfde kleur. Deelder is een Spartaan in hart en nieren. Na zijn geboorte werd hij ingeschreven als lid van Sparta, daarna pas bij de burgerlijke stand. Hij bleef Spartaan tot zijn overlijden in 2019.