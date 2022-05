Spannend voetbalduel is ook gevecht tegen de deadline

MET VIDEO Bezoekers schrikken: zeeleeuw springt uit het water in Blijdorp en ontsnapt bijna uit metershoog verblijf

Een Californische zeeleeuw in Diergaarde Blijdorp was het allemaal even zat: in een video is te zien hoe de zeeleeuw uit het water springt en deels boven de metershoge ruit van zijn verblijf uitkomt. Gelukkig voor de zeeleeuw, en de dierentuin, springt hij al snel weer het water in. ,,Af en toe vertonen jongvolwassen zeeleeuwmannetjes wat puberaal gedrag.”

5 mei