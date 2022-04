Spaanse Polder wil af van bergen cash die klanten brengen: ‘Waar komt dat geld vandaan?’

ROTTERDAM VAN TOEN Snoepgi­gant voorzag vanuit Rotterdam heel het land van snoep, koek, chocolade en ijs

Snoepmaker Jamin had ooit zijn oorsprong in Rotterdam. In de fabriek aan de Hugo de Grootstraat werd hard gewerkt om het land te voorzien van snoep, koek, chocolade en ijs ‘voor een schappelijke prijs’. De fabriek kon op die plek niet verder uitbreiden, waarna de directie besloot om te verhuizen naar Brabant.

5 maart