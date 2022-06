Sophia Kinderziekenhuis opent Kinderhersenlab voor kinderen met hersenziektes

,,Het is, naast inzichtelijk en betrouwbaar voor de zorg en het onderzoek, ook leuk voor de kinderen. Je hebt een Avatarvriendje dat je mee kan nemen en je digitaal begeleidt. De kinderen kunnen meekijken in de app, en achteraf zelf de uitslagen bekijken in een speciaal voor hen ontwikkeld kinderpatiëntendossier. Daarnaast kunnen ze met foto’s en filmpjes een collage maken van hun bezoek aan het Kinderhersenlab.”

,,Het moet vooral beter inzicht bieden in de zorg die we de kinderen kunnen bieden. Een gedeelte van de testen hadden we al, maar die waren veel meer verdeeld over de afdelingen. Ouders hebben na een diagnose een hoop vragen die wij niet kunnen beantwoorden. Daar willen wij met het hersenlab verandering in brengen. Hoe meer we snappen, hoe beter de behandeling. Het is fijn dat we zo’n grote groep kinderen met hersenziektes verder op gang kunnen helpen.”