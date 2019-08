Songfestival drijft hotelprijzen enorm op: 2000 euro per nacht

Hotels en particuliere logeeradressen in Rotterdam slaan een flink slaatje uit het songfestival. Wie een kamer zoekt voor de finale op 16 mei 2020 betaalt in de Maasstad honderden, in een enkel geval zelfs duizenden euro’s voor een nacht.

De extreme prijsopdrijving houdt verband met de schaarste aan hotelkamers. Rotterdam en aangrenzende gemeenten tellen er samen 5500, drieduizend daarvan zijn al voor twintig meidagen gereserveerd voor de organisatie van het songfestival en haar gasten. ,,De kans is groot dat mensen die een hotelkamer zoeken uiteindelijk in Delft of Dordrecht uitkomen”, zegt Roel Dusseldorp, voorzitter van de brancheorganisatie Rotterdamse Hotel Combinatie (RHC).

Boekingssite Booking.com heeft voor de finaleavond nog maar een paar hotelkamers in Rotterdam beschikbaar, en daarvoor moet de hoofdprijs worden betaald. Grand Hotel Central aan de Kruiskade spant de kroon met prijzen van zo’n 2000 euro per nacht voor kamers waarvoor normaal gesproken rond de 70 euro wordt betaald. Maar ook op Airbnb rijzen de prijzen de pan uit, particulieren verhuren hun huizen en appartementen in de stad voor een veelvoud van wat ze normaal vragen.

Hotel New York

Dusseldorp begrijpt dat hoteliers de prijzen tijdens een populair evenement verhogen, maar vindt sommige bedragen wel te extreem. In zijn eigen Hotel New York liggen de prijzen ook wel iets hoger dan normaal. ,,Maar ik zal ze zeker niet verdubbelen. Dat vind ik niet kies en het is ook geen goede reclame voor jezelf. De prijs voor een kamer moet wel kloppen.”

De branchevoorzitter wijst erop dat voor de drieduizend kamers die naar de organisatie gaan, door de hotels niet de hoofdprijs is gevraagd. ,,Ik denk dat het er ook aan bij heeft gedragen dat voor Rotterdam is gekozen. Plus het feit dat iedereen van de organisatie ín Rotterdam een kamer krijgt. In Maastricht zijn niet zo veel kamers en hadden ze moeten uitwijken naar Duitsland en België.”

Horeca

De horeca in Rotterdam kijkt uit naar de komst van het songfestival. ,,We hebben er heel veel zin in. Het wordt een feestelijk jaar”, zegt Marco Bunk van Koninklijke Horeca Nederland. Hij verwacht dat er rondom het festijn in Ahoy in heel wat cafés, bars en clubs borrels, feestjes en afterparty’s plaatsvinden. ,,Zo’n songfestival duurt natuurlijk niet tot diep in de nacht. En van een rijk randprogramma profiteert iedereen mee en wordt de overlast in de stad verspreid.”

Dat zegt ook partygoeroe Ted Langenbach, die hoopt dat het songfestival Rotterdam een push geeft als uitgaansstad. ,,Rotterdam heeft het evenement binnengehaald, nu moet de stad zich wel waarmaken en gaan bruisen als een echte dance- en gaystad. Misschien ontstaat er wel zo’n flow, dat de Dance Parade weer georganiseerd kan worden.”