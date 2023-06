Soms lieten we Joop praten. Soms kregen we ruzie, want Joop wilde altijd gelijk krijgen

column Logisch dat dit nummer een ware comeback beleefde

In 1993 leerde ik mijn eerste Feyenoord-lied. Zie mijn vader nog zitten, op die zalmkleurige bank, met baby Derwin op schoot. ,,We zullen ze laten beveńńń.’’ Dan werd Derwin door elkaar geschud. Lachen, gieren brullen. ,,Ze zullen wat beleven.’’ Hup, nog een keer. Bij ‘Feyenoord olé’ gingen de handjes in de lucht.