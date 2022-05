Soms duikt er in de showroom der oppervlakkigheid iets indrukwekkends op

column Het eerste ritje over de Coolsingel, een nieuwe kapper zoeken: Jan Rot zag grootse charme in het kleine

,,Jan wie?’’ In 2017 was ik meer in het Midden-Oosten te vinden dan in Rotterdam, en op een van de spaarzame momenten dat ik thuis was werd ik direct op pad gestuurd. Voor een interview met Jan Rot, die de bezoekers van Walhalla een aantal Rotavonden ging bezorgen. Dus ik naar Katendrecht, waar ik de kersverse stadsgenoot zou treffen. Liep ik hem nog straal voorbij ook, ondanks z’n imposante lengte. Kon hij zelf wel om lachen.

27 april