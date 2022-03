Snelle buslijn door Maastunnel komt er volgend jaar aan: ‘Heel goed nieuws voor veel bewoners’

In Carnisse gaat bijna niemand stemmen, in Hillegers­berg bijna iedereen: ‘Het zit helemaal scheef’

We mogen naar de stembus. Maar in Rotterdam zal naar schatting de helft van de mensen niet gaan. Hoe komt dat, en wat is er aan te doen? ,,Het is makkelijk om de schuld aan de politici te geven.’’

15 maart