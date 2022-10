Snelheidsduivel scheurt met 107 km per uur waar maar 50 is toegestaan

Protestac­tie waait over naar Rotterdam: actievoer­ders willen energiere­ke­ning in brand steken bij Eneco

Demonstranten die boos zijn over de hoge energierekening zijn van plan hun factuur vrijdagmiddag in brand te steken bij het hoofdkantoor van Eneco in Rotterdam-Alexander. Zo willen ze hun onvrede kenbaar maken over de hoge prijzen van gas en elektriciteit. De protestactie is overgewaaid uit het buitenland.

13 oktober