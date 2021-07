Snelheid gaat maandag omlaag bij ‘filebrug’ over Haringvliet

Haperende Haring­vliet­brug leidt tot noodkreet recreatie­vaart en Kamervra­gen PVV

4 juli De haperende Haringvlietbrug levert niet alleen problemen op voor het wegverkeer, maar ook voor de pleziervaart. De klep gaat nog maar één keer per week open. Dat is een strop voor de recreatiebranche, zegt havenmeester Kees Broere van Marina Cape Helius in Hellevoetsluis. ,,Dit kan niet nog twee jaar duren.”