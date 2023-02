Snel zijn! Deze coole pop-up op Rotterdam Centraal is alleen deze week open

Update Veertien puppy’s in beslag genomen bij illegale hondenhan­de­laar en naar veilige plek gebracht

Bij een inval bij een illegale hondenhandelaar in Rotterdam-Zuid heeft de politie veertien puppy's in beslag genomen. De jonge hondjes zaten zonder hun moeder op dit adres. Vermoedelijk waren de honden gefokt in Polen.

7 februari