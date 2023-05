Smokkelaars ontdekken dat ze 'genaaid' zijn: partij drugs van 300 miljoen blijkt onderschept door drugsteam

hoe is het nu met Kunstenaar Wolf (24): ‘Mensen van mijn leeftijd denken dat ze alles al moeten kunnen’

Kunstenaar Wolf Hekkema (24) was pas 21 jaar toen hij in 2020 werd verkozen tot ‘beste amateurschilder van Nederland’. In dezelfde kamer waar hij toen werkte, maakt hij nu nog steeds schilderijen. Wel hoopt Hekkema binnenkort aan een nieuwe studie te beginnen om nog verder aan zichzelf te werken.