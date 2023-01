Smitshoek staat stil bij tragisch overlijden Kees Koolwijk: ‘Kippenvel door gebaar van Luigi’

De Gorzen betaalde hun zwembad Zuid zelf met kwartjes en dubbeltjes en de wijk geeft dat niet op

Hij is het gezicht achter de stichting Vrienden van zwembad Zuid in Schiedam. Albert Bons strijdt voor het behoud van zwembad Zuid. Net als tien jaar geleden, toen het wél lukte. Of het weer tot een houdiniact komt, is afwachten. Hij doet het voor de buurt, want: ,,Ik ben een Gorzenees.’’

28 januari